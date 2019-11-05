В Севастополе на улице Большая Морская вводится новое временное движение

В связи с началом строительно-монтажных работ по переустройству коммуникаций на ул. Б. Морская, на участке производства работ от пл. Лазарева до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского и ул. Суворова будет введена новая схема организации дорожного движения.

«Движение по ул. Б. Морская будет организовано по двум полосам. Полоса для общественного транспорта будет доступна для всех видов транспортных средств.

Ввиду того, что строительный городок подрядчика базируется на пл. Лазарева, вводится ограничение движения на сквозной проезд мимо ЦКБ «Черноморец».

Для замены коммуникаций подрядчики сейчас демонтируют плитку, хочу сразу отметить – она будет передана на ответственное хранение в «Парки и скверы» и в последствии, при необходимости, использоваться для ремонта дворов», – рассказал вице-губернатор Владимир Базаров.

Водители, двигающиеся со спуска Шестакова, могут проехать по ул. М. Воронина – Матросский бульвар – проспект Нахимова – ул. Айвазовского – ул. Одесская.

Чтобы миновать заторы на ул. Б. Морская можно использовать маршрут ул. Айвазовского – Капитанская – Адм. Владимирского – Карантинная – ул. Пожарова.

Чтобы попасть на ул. Льва Толстого предлагается выбирать маршрут движения: ул. Айвазовского – Капитанская – ул. Частника – пл. Восставших в районе р. Чайка.

Возможно, использовать участок дороги по ул. Одесская, ул. Новороссийская.

Светофор на ул. Адм. Октябрьского, на который ляжет большая нагрузка, можно миновать по маршруту: спуск Шестакова – ул. Суворова – ул. С. Ценского – Корабельная сторона Севастополя.

В связи с введением ограничения движения на пл. Лазарева на период производства работ будут сняты ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на спуске Шестакова от д. 1 на подъем в сторону д. 18 по ул. Суворова; на ул. Одесская в районе Центрального рынка. На ул. Маяковская вводится одностороннее движение транспортных средств по направлению в сторону ул. Синявина.

Теперь можно парковаться по обеим сторонам дороги, а также на всем протяжении дороги ул. Партизанская в районе Центрального рынка.

К работам по нанесению горизонтальной дорожной разметки и снятию технических средств организации дорожного движения приступят в четверг, 7 ноября.

Правительство призывает водителей быть внимательными на дороге, не нарушать требования дорожной разметки, по возможности не использовать проезд по ул. Б. Морская, а пользоваться альтернативными вариантами объезда.

Источник: Портал Информер