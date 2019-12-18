В Севастополе на центральной улице безжалостно уничтожают деревья

На своей личной странице в социальной сети лидер общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова сообщила следующее:

«На площади Ушакова при ремонтных работах две голубые ели (разговорный вариант, а вообще – пихты) просто спилены/снесены/ «простите,это случайно получилось» (нужный вариант подчеркнуть).

Что интересно, в ходе очередного заседания Наблюдательного Совета по Большой Морской правительство города уверяло (и даже закрепляло сказанное красочным слайдом), что кедры и пихты представляют особую ценность и подлежат сохранению.

Уже и в пихтах нашли опасные радионуклиды? Или есть другие объяснения этому поступку? И где же борец за все зеленое депутат Горелов?

Будем выяснять, продолжение следует…», — отметила Дронова.

Ранее говорилось о том, что 12 декабря севастопольцев, растиражированная ведущими СМИ города, – орехи, растущие повсеместно в нашем регионе, оказывается, опасны для здоровья и жизни. Это заявление в ходе осмотра реконструкции улицы Большая Морская сделала кандидат биологических наук, сопредседатель севастопольского штаба ОНФ

«Многие задают вопрос, почему деревья ореха нужно снести. Орех – та порода, которая накапливает, к сожалению, радионуклиды из воздуха. Листва впитывает в себя все вредные вещества. Мы должны освободить город от этого наследия, чтобы не пострадали люди», – приводит слова Мильчаковой пресс-служба правительства города.

Она также сообщила СМИ, что листва ореха была заражена еще и после аварии на Чернобыльской АЭС.

У севастопольцев эти слова вызвали возмущение и смех. Жители города листья орехов в пищу не употребляют, поэтому вопрос, почему для них опасен орех, остается открытым. Кроме того, если эксперт пеняет именно на листья, то опасность не так уж и велика: согласно базовым знаниям по биологии, дерево обновляет листву каждый год.







Среда, 18 декабря 2019 г. 310

Источник: Портал Информер