В Севастополе неизвестные разгромили помещение общественной организации

В ночь на 8 декабря в Севастополе неизвестные разгромили помещение общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети». Об этом на своей странице сообщила член Общественной палаты Севастополя и Общественной палаты России Наталья Кирюхина.

Там же опубликовано видео, снятое в разгромленном помещении на улице Павла Корчагина.

«В помещении силами родителей долго делали ремонт, чтобы начать работать с детьми Севастополя. На новой площадке могли стартовать новые проекты для детей с ментальными нарушениями. Могли. Ждали. Дети. Впечатаны в стены следы чьих-то ног, вырваны розетки, изуродованы стены, ванная комната, разбита плитка…. Смотрю видео и плачу. Просто плачу и не могу остановиться никак… Остановитесь!», — написала Наталья Кирюхина.

Ремонт в выделенном общественной организации «Особые дети» помещении проводился за средства и силами родителей детей-инвалидов.

«Мы в полном шоке и отчаянии! Сколько ребят с двигательными проблемами ждут окончания ремонта в этом помещении (оно для всех ребят доступно)! Просторный светлый зал! Мы из последних сил пытались сделать хотя бы один зал и санузел… Думали, еще чуток — линолеум, раковина, двери…. А теперь и стен нет…А в подвале сумасшедший потоп кипятка, видимо лопнули в очередной раз трубы…», — сообщается на странице «Особых детей» «ВКонтакте».

В социальных сетях севастопольцы эмоционально отреагировали на произошедшее.

Одни считают, что у этого акта вандализма имеется заказчик. Другие же полагают, что за этим могут стоять жильцы многоквартирного дома, которым не нравится будущее соседство с «особыми детьми». Третьи высказывают предположения, что на это помещение мог кто-то претендовать, но не получил его и отомстил общественной организации.

В любом случае, ответ на эти вопросы предстоит дать правоохранительным органам. По словами председателя общественной организации «Особые дети» Аида Менановой, заявление в полицию уже написано.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 277

Источник: Портал Информер