В Севастополе некие лица установили 11 павильонов на автостоянке

На Столетовском проспекте Севастополя незаконно установлены нестационарные торговые объекты. Данный факт был выявлен в ходе контроля за использованием арендованной городской территории по целевому назначению.

Некими лицами были незаконно установлены 11 торговых павильонов на арендуемой территории автостоянки, расположенной на Столетовском проспекте.

Об этом рассказал начальник Управления контроля Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Даниил Степаненко.

В ближайшее время будет проведено заседание межведомственной комиссии при Департаменте городского хозяйства по рассмотрению вопроса принудительного демонтажа данных объектов.

«В схему НТО эти объекты на Столетовском проспекте не включены. На сегодня один объект уже начал осуществлять торговую деятельность, составлен протокол в отношении продавца, направлено извещение в отношении юридического лица. Продавцу грозит штраф в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей, юрлицу – от 100 тысяч до 450 тысяч рублей. Поэтому призываю всех предпринимателей не заключать сомнительные договоры на размещение в незаконных объектах», – прокомментировал Даниил Степаненко.

Как сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, также будет подсчитан ущерб, нанесенный городской инфраструктуре.

«Нам поставлена задача, что все объекты, размещённые на территории города, должны использоваться по целевому назначению, то есть, если это автостоянка, то тут должны заниматься обслуживанием автотранспортных средств. Но ни в коем случае осуществлять рынки, определенную торговлю, которая не соответствует занимаемой территории, в том числе и в отношении ее к ИЖС, и к размещению каких-либо капитальных и некапитальных объектов», – сообщил Евгений Горлов.







Среда, 12 февраля 2020 г. 385

Источник: Портал Информер