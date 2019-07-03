В Севастополе нет риска срыва нацпроектов

2 июля премьер Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при президенте РФ по Стратегическому развитию и национальным проектам.

Президиум проходил в режиме видеоконференции с участием глав всех регионов России. Присутствующие обсудили процесс реализации национальных проектов в субъектах.

«Все ключевые административные решения мы с вами приняли. Соглашения о межбюджетных трансфертах заключены. Деньги до регионов, которые на этот год предусмотрены, доведены в значительной мере, что-то ещё доводится.

Я дал поручение организовать работу по ресурсам, которые определены на 2020 год.

Также мы пошли навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (это, как правило, погода) не уложились в сроки по субсидиям, которые были выданы в прошлом году. Им не придётся выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет.

И это позволит завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года, а прямо направить их на решение важнейших вопросов. На реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры мы предусмотрели значительные деньги. Только на 2019 год – более 1,7 трлн рублей. Часть этих денег, как я уже сказал, находится в регионах, часть будет перечислена», – отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, что в соответствии с «майским» указом президента 2018 года, разработаны и утверждены паспорта 12 национальных проектов. Севастополь участвует во всех нацпроектах, утвердив для этого 48 региональных проектов и подписав все необходимые соглашения на выделение финансирования.

«На сегодняшний день уже освоено порядка 30% бюджетных средств. Нам выделено 4 млрд рублей – 3 млрд из федерального бюджета и 1 млрд из регионального. Утверждены 48 региональных проектов и подписаны все необходимые соглашения. Ведутся активные работы по строительству дорог, благоустройству дворовых территорий, строительству медицинских и образовательных учреждений. Сегодня состоялся конкурс на строительство новой школы на улице Тараса Шевченко. В ближайшее время нам предстоит заключить контракт по спортивно-оздоровительному комплексу 200-летия Севастополя», – сказал Дмитрий Овсянников.