В Севастополе не будут строить парковки

В проекте бюджета Севастополя выделение средств на строительство новых парковок в городе не планируется. Об этом на публичных слушаниях рассказал и.о. директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

«На сегодняшний день руководством [города] дано поручение совместно с департаментом архитектуры провести работу по определению мест существующих парковок для того, чтобы можно было посмотреть, где разместить их еще.

Строительство многоуровневых парковок не предусмотрено.

В рамках капитального ремонта [дорог] работы ведутся. Там, где это возможно, делаются заездные карманы, которые можно использовать для парковок», — отметил Евгений Исаков.



<!-- -->

<!-- (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); -->







Четверг, 31 октября 2019 г. 8

Источник: Портал Информер