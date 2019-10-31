В Севастополе не будут строить парковки

31 октября 2019     22
В Севастополе не будут строить парковки

В проекте бюджета Севастополя выделение средств на строительство новых парковок в городе не планируется. Об этом на публичных слушаниях рассказал и.о. директора городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

«На сегодняшний день руководством [города] дано поручение совместно с департаментом архитектуры провести работу по определению мест существующих парковок для того, чтобы можно было посмотреть, где разместить их еще.

Строительство многоуровневых парковок не предусмотрено.

В рамках капитального ремонта [дорог] работы ведутся. Там, где это возможно, делаются заездные карманы, которые можно использовать для парковок», — отметил Евгений Исаков.


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Четверг, 31 октября 2019 г. 8

Источник: Портал Информер

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