В Севастополе не могут определится кому выражать недоверие

Правительство Севастополя решило не отставать от депутатов Законодательного Собрания в части перекраивания Устава города на свой лад, внеся соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в Уставе.

Эти изменения касаются того, что Законодательное Собрание будет согласовывать назначение на должность первого заместителя губернатора, а также может выразить ему и обычным непронумерованным заместителям недоверие.

Плохо когда не учат историю, но еще хуже, когда история ничему не учитДавайте вспомним нашумевшие в свое время истории, когда определенная группа депутатов севастопольского Заксобрания первого созыва выражала недоверие заместителю губернатора Алексею Еремееву, работавшему в правительстве Сергея Ивановича Меняйло, после выражала и недоверие заместителю губернатора Илье Пономареву, работавшему в правительстве Дмитрия Владимировича Овсянникова.

Что происходило дальше? И тот и другой заместитель председателя правительства продолжали исполнять свои обязанности, несмотря на выраженное им недовериеКак так получилось, ведь Федеральный закон N 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” однозначно утверждает следующее:

«Принятие решения о недоверии указанным руководителям влечет немедленное освобождение их от должности»

Однако, не взирая на поднятый шум, участие надзорного ведомства в проверке законности выражения недоверия, все на поверку оказалось бурей в стакане воды.

Что бы понять, почему так происходит, давайте вернемся к федеральному закону и внимательно прочтем норму права.

Статья 24 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов…» говорит следующее:

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие руководителям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в назначении которых на должность он принимал участие, если иное не предусмотрено конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

Что бы не вдаваться в долгие юридические экскурсы, сразу поясню ситуацию.

Заместитель председателя правительства не является руководителем органа исполнительной власти.

«О системе исполнительных органов государственной власти города Севастополя»

Руководителем высшего исполнительного органа субъекта, Правительства Севастополя, является Губернатор. Иными исполнительными органами государственной власти города Севастополя, создаваемыми по функциональному принципу, руководят директора соответствующих департаментов.

Таким образом, не смотря на высокое должностное положение, заместители председателя правительства не являются руководителями какого либо органа исполнительной власти, а значит выражение им недоверия со стороны законодательного органа, противоречит федеральному законуНапрашивается вопрос, зачем собственно нужны такие изменения в Уставе города.

Может стоит повнимательнее посмотреть и определить иные фигуры, которым можно выразить доверие или недоверие, например лицу, отвечающему за осуществление имущественно –земельных отношений, за сохранность исторического наследия, за здравоохранение и т.д.

В таком случае норма Устава в отличие от существующей, станет абсолютно рабочей и будет эффективным инструментом в рамках Парламентского контроля.

Источник: Портал Информер