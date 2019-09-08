В Севастополе низкая явка. Избирательные участки закрылись (ВИДЕО)

Сегодня, 8 сентября, севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания второго созыва. Журналисты «ИНФОРМЕРа» пришли к закрытию избирательного участка № 92, чтобы разведать обстановку (все избирательные участки закрыли свои двери в 20:00, – прим. редакции).

По словам председателя Юлии Малаховой, явка низкая, с такой ситуацией они столкнулись впервые.

Подробности в видео:

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Напомним, что ранее врио губернатора Севастополя, находясь в селе Широкое, прокомментировал

«Еще не вечер, до 20.00 достаточно много времени. День сегодня замечательный, солнечный, выходные. Это не эксклюзив какой-то для Севастополя. Многие люди предпочитают день провести с родными, близкими, семьями на природе, а прийти проголосовать вечером. Пока по явке делать выводы преждевременно», — сообщил врио губернатора города.

Однако журналисты «ИНФОРМЕРа», объезжая избирательные участки вечером, не заметили там столпившихся людей. Судя по всему, чудо не произошло.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 244

Источник: Портал Информер