В Севастополе низкая явка. Избирательные участки закрылись (ВИДЕО)

8 сентября 2019     24
В Севастополе низкая явка

 

Сегодня, 8 сентября, севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания второго созыва. Журналисты «ИНФОРМЕРа» пришли к закрытию избирательного участка № 92, чтобы разведать обстановку (все избирательные участки закрыли свои двери в 20:00, – прим. редакции).

По словам председателя Юлии Малаховой, явка низкая, с такой ситуацией они столкнулись впервые.

Подробности в видео:

Напомним, что ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, находясь в селе Широкое, прокомментировал данную проблему.

«Еще не вечер, до 20.00 достаточно много времени. День сегодня замечательный, солнечный, выходные. Это не эксклюзив какой-то для Севастополя. Многие люди предпочитают день провести с родными, близкими, семьями на природе, а прийти проголосовать вечером. Пока по явке делать выводы преждевременно», — сообщил врио губернатора города.

Однако журналисты «ИНФОРМЕРа», объезжая избирательные участки вечером, не заметили там столпившихся людей. Судя по всему, чудо не произошло. 


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 244

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Ольга Дронова выиграла
Ольга Дронова выиграла

На своей личной странице в фейсбук Ольга Дронова сообщила о победе в суде и разместила документы. «Мы выиграли! Кто не проголосовал, идите на …


Итоги выборов депутатов Заксобрания Севастополя
Итоги выборов депутатов Заксобрания Севастополя

В рамках работы медиацентра «Выборы 2019» официальный представитель Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ) Владимир Осипенко озвучил данные экзитпулов, …


Озвучены данные экзитпулов
Озвучены данные экзитпулов

Республиканский институт политических и социологических исследований озвучил данные экзитпулов – опроса избирателей на выходе с участка.  Волонтеры опросили 12 218 …


В Севастополе низкая явка
В Севастополе низкая явка. Избирательные участки закрылись (ВИДЕО)

  Сегодня, 8 сентября, севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания второго созыва. Журналисты «ИНФОРМЕРа» пришли к закрытию избирательного участка № 92, …


8 сентября в Севастополе приняли участие в голосовании более 16 000 военнослужащих
8 сентября в Севастополе приняли участие в голосовании более 16 000 военнослужащих

Сегодня в Севастополе проходят выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва. Член Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Александр …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты