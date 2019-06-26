В Севастополе новые автобусы вышли на маршруты пассажирских перевозок

На городские маршрутные линии вышло 20 новых автобусов, приобретенных ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» по программе некоммерческого лизинга.

Транспортные средства укомплектованы необходимым оборудованием, застрахованы, а водители подготовлены и аттестованы. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов.

««Севэлектроавтотранс» находится в активной стадии получения новых автобусов. Так, в этом году приобретены по линии государственной транспортной лизинговой кампании 50 новых транспортных средств. Первые 20 автобусов уже вышли на маршруты. Сегодня на предприятие поступило еще 10 современных автобусов», – сказал Игорь Титов.

С учетом эксплуатации прошлогодней партии новой техники, специалистами «Севэлектроавтотранса» были выявлены незначительные отклонения в функционировании автобусов. После чего их усовершенствовали на Курганском автобусном заводе.

«При поставке прошлой партии автобусов, в количестве 50 единиц были выявлены незначительные отклонения, которые оперативно устранили на Курганском заводе. Так, в транспорте появились так называемые отверстия для отвода тепла, модернизировано рулевое управление, усовершенствована амортизация», – сообщил директор ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» Александр Швейкус.

По словам Игоря Титова, появление новых транспортных единиц на предприятии повысило качество обслуживания на наиболее востребованных направлениях перевозок, сократило интервалы движения, позволило произвести замену устаревшего подвижного состава, снизить показатель пересадочности, а также повысить показатель доступности.

«Условия работы сотрудников «Севэлектроавтотранса» улучшаются. Это необходимо, поскольку качество транспортного обслуживания напрямую зависит от комфортных условий работы сотрудников предприятия. Отмечу, что средняя заработная плата по предприятию возросла на 30%», – уточнил Игорь Титов.