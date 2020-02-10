В Севастополе новый директор департамента транспорта

Как стало известно «ИНФОРМЕРу», 10 февраля на заседании правительства Севастополя о назначении нового директора транспорта Сергея Румянцева. Как отмечается, он приехал из Петербурга, где занимал должность заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Новый глава департамента, помимо исполнения своих прямых обязанностей, будет курировать завершении ремонта Камышового шоссе.

Справка

Сергей Сергеевич Румянцев родился 22 августа 1975 года в Омской области.

В 1998 году закончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академия (г. Омск) по специальности инженер-строитель.

В 2008 году — Академию народного хозяйства пр правительстве РФ (г. Москва) по специальности мастер делового администрирования.

С 1998 по 2010 год – работал в строительном секторе. Руководил дорожно-строительными организациями.

С 2011 по 2013 год – заместитель председателя Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

С 2013 по 2018 год – первый заместитель директора СПб ГКУ “Дирекция транспортного строительства”.

С марта 2018 по февраль 2020 года – заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Жена, трое детей.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 277

Источник: Портал Информер