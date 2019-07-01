В Севастополе новый начальник

1 июля губернатор Дмитрий Овсянников представил членам правительства нового руководителя Центра организации мероприятий гражданской защиты Севастополя – Анатолия Попова.



«Анатолий Витальевич Попов ранее замещал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Принял предложение войти в нашу команду и развивать Центр организации мероприятий гражданской защиты – как основной орган правительства Севастополя по защите населения от чрезвычайных ситуаций», – сказал Овсянников.

Справка:

Попов Анатолий Витальевич. Родился 8 августа 1972 года в городе Рубежное Ворошиловградской области.

В 1993 году окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище по специальности «Командная тактическая автомобильных войск», в 2004 году Львовский институт пожарной безопасности МЧС Украины по специальности «Организация и техника противопожарной защиты», в 2007 году Университет гражданской защиты Украины по специальности «Пожарная безопасность», в 2016 г. прошел курс повышения квалификации в Академии ГПС МЧС России, в 2018 году заочное отделение факультета руководящих кадров Академии ГПС МЧС России.

С августа 1989 по март 1997 проходил службу в Вооруженных Силах.

С июня 1997 по июль 2004 проходил службу на должностях среднего начальствующего состава в УПБ Луганской области МЧС Украины.

С июля 2004 по апрель 2005 – начальник 5 государственной пожарной части по охране ОАО «Севморзавод».

С 2005 по 2011 – начальник Гагаринского районного отдела Главного управления МЧС Украины в г. Севастополе.

С 2011 по март 2014 – начальник Аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в г. Севастополе.

С марта 2014 по июль 2015 – начальник ФГКУ «Специализированный отряд Главного управления МЧС России по городу Севастополю».

С 2015 по май 2016 – заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальник отдела мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

С мая 2016 по июнь 2019 года – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

Имеет ряд ведомственных наград. Женат. Воспитывает троих детей.