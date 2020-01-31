В Севастополе новый судебный пристав

Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин представил в Севастополе главного судебного пристава региона Александра Мосеенкова.

«Александр Мосеенков назначен руководителем УФССП России по Севастополю приказом министерства юстиции Российской Федерации от 31 декабря 2019 года», – указано в сообщении ФССП .

Александр Мосеенков родился в 1983 году.

Окончил Современную гуманитарную академию по специальности «юриспруденция».

С 2002 года работал в органах внутренних дел. С 2010 года – в ФССП.

С августа 2019 года он исполнял обязанности руководителя севастопольского управления ФССП. С июня 2015 года был заместителем руководителя управления ФССП по Калужской области.







Пятница, 31 января 2020 г. 53

Источник: Портал Информер