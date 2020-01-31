В Севастополе новый судебный пристав

Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин представил в Севастополе главного судебного пристава региона Александра Мосеенкова.
«Александр Мосеенков назначен руководителем УФССП России по Севастополю приказом министерства юстиции Российской Федерации от 31 декабря 2019 года», – указано в сообщении ФССП .
Александр Мосеенков родился в 1983 году.
Окончил Современную гуманитарную академию по специальности «юриспруденция».
С 2002 года работал в органах внутренних дел. С 2010 года – в ФССП.
С августа 2019 года он исполнял обязанности руководителя севастопольского управления ФССП. С июня 2015 года был заместителем руководителя управления ФССП по Калужской области.
Пятница, 31 января 2020 г. 53
Источник: Портал Информер