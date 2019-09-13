В Севастополе обезвредили две авиабомбы

13 сентября 2019     18
В Севастополе обезвредили две авиабомбы

Пиротехники севастопольского главного управления МЧС уничтожили две авиационные бомбы на месте обнаружения в Севастополе. Оба боеприпаса немецкого производства – SD-2.

«Одна из них была обнаружена в ходе отработки заявки, поступившей от поисковиков, близ Сапун-горы, в районе ДОТа № 24, где во время войны находилась одна из ключевых позиций обороны города. Также в старом окопе сотрудники обнаружили ящики с 62-мя гранатами РГД-33 и 72-мя запалами к ним, а также 88-миллиметровый артиллерийский снаряд. Вторую бомбу SD-2 обнаружили в районе улицы Горпищенко», – сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Конструктивные особенности и состояние боеприпасов не позволяли проводить транспортировку, поэтому было принято решение об уничтожении боеприпасов на месте обнаружения. Работы прошли в плановом порядке.


Пятница, 13 сентября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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