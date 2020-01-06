В Севастополе обнаружены нелепые пешеходные переходы (ФОТО)

6 января 2020     19
В Севастополе обнаружены нелепые пешеходные переходы (ФОТО)

В Севастополе обнаружены нелепые пешеходные переходы.

Например, на улице Ерошенко. 

Или вот ещё один пешеходный переход на Астана Кесаева. 

Фото из группы “Черный список Севастополя” 

Нам, в свою очередь, хотелось бы, чтобы дорожная разметка, нанесённая на полосе движения, не выглядела нелепо, а также не напоминала кадр из фильма “Тупой ещё тупее”. Ведь маркировка на покрытии автомобильных дорог, которая служит для сообщения определённой информации участникам дорожного движения и используется самостоятельно или сочетается с дорожными знаками или светофорами, должна быть нанесена чётко и своевременно.

 

От оперативности и добросовестности департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры и работников предприятия “Севавтодор” зависят здоровье и жизнь как водителей, так и пешеходов… 



Понедельник, 6 января 2020 г. 161

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Зеленский заступился за выступавшего в Крыму шведского певца нигерийского происхождения
Зеленский заступился за выступавшего в Крыму шведского певца нигерийского происхождения

Украинский лидер Владимир Зеленский заступился за шведского певца нигерийского происхождения Албана Узона Нвапа (Доктор Албан). Об этом артист написал на личной странице …


Как попасть в Херсонес на Рождество?
Как попасть в Херсонес на Рождество?

6 января с 17:30 и 7 января до 07:00 на территорию Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе можно попасть через центральные ворота, …


Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар»
Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли-рейда «Дакар»

15:13 Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место в классе грузовиков на втором этапе ралли-рейда «Дакар». …


В Ираке начали подготовку к выводу иностранных войск
В Ираке начали подготовку к выводу иностранных войск

В Ираке начали подготовку к выводу всех иностранных войск с территории страны. Об этом сообщает представитель главкома вооруженными силами Абдель …


В Севастополе обнаружены нелепые пешеходные переходы (ФОТО)
В Севастополе обнаружены нелепые пешеходные переходы (ФОТО)

В Севастополе обнаружены нелепые пешеходные переходы. Например, на улице Ерошенко.  Или вот ещё один пешеходный переход на Астана Кесаева.  Фото …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты