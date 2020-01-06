В Севастополе обнаружены нелепые пешеходные переходы (ФОТО)

В Севастополе обнаружены нелепые пешеходные переходы.
Например, на улице Ерошенко.
Или вот ещё один пешеходный переход на Астана Кесаева.
Фото из группы “Черный список Севастополя”
Нам, в свою очередь, хотелось бы, чтобы дорожная разметка, нанесённая на полосе движения, не выглядела нелепо, а также не напоминала кадр из фильма “Тупой ещё тупее”. Ведь маркировка на покрытии автомобильных дорог, которая служит для сообщения определённой информации участникам дорожного движения и используется самостоятельно или сочетается с дорожными знаками или светофорами, должна быть нанесена чётко и своевременно.
От оперативности и добросовестности департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры и работников предприятия “Севавтодор” зависят здоровье и жизнь как водителей, так и пешеходов…
Понедельник, 6 января 2020 г. 161
Источник: Портал Информер