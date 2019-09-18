В Севастополе обнаружили немецкую мину

18 сентября 2019     7
В Севастополе обнаружили немецкую мину

Саперы ОМОН «Беркут» в Севастополе обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный возле железнодорожного моста в Инкермане. Об этом сообщила 17 сентября пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю.

«При строительстве водопровода рядом с железнодорожным мостом геодезисты обнаружили предмет, конструктивно схожий с боеприпасом. Вызванные на место взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» идентифицировали находку как 50-мм немецкую минометную мину времен Великой Отечественной войны со следами коррозии», – уточнили в пресс-службе.

Росгвардейцы передали снаряд под охрану сотрудникам УМВД по Севастополю.

По информации Росгвардии, в скором времени мина будет транспортирована на полигон для последующего уничтожения.


Среда, 18 сентября 2019 г. 84

Источник: Портал Информер

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