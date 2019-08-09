В Севастополе обокрали пациентку роддома

9 августа 2019     16
В Севастополе обокрали пациентку роддома

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 33-летняя пациентка одного из роддомов Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

Женщина сообщила, что ночью из палаты, где она находится на стационаром лечении, похитили её мобильный телефон. Она оставила его на столе возле открытого окна, расположенного на первом этаже здания, и легла спать. Проснувшись утром, роженица обнаружила, что сотовый бесследно пропал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 40-летний житель города, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. На счету злоумышленника около 6 эпизодов противоправной деятельности на территории города.

Установлено, что мужчина, находясь около роддома, подошел к открытому окну, просунул руку внутрь помещения и тихонько вытащил мобильный, затем скрылся.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


Пятница, 9 августа 2019 г. 32

Источник: Портал Информер

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