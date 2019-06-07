В Севастополе обокрали строителя

7 июня 2019     15
В Севастополе обокрали строителя

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратился 34-летний житель Севастополя. Он сообщил, что у него открыто похитили стройматериалы и электротехнику. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

На место происшествия выехал наряд полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. 

Подозреваемым оказался 27-летний житель города, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности.

Установлено, что вечером в подъезде многоквартирного дома пострадавший проводил ремонтные работы. Мужчина ненадолго отошёл и оставил электрооборудование и строительные леса на лестничной площадке. В это время мимо проходил один из жильцов.

Он заметил оставленное без присмотра имущество, схватил его и начал уносить. Это увидели соседи. Они попытались остановить злоумышленника, но безуспешно. Подозреваемый скрылся, прихватив с собой перфоратор.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное до по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Источник: Портал Информер

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