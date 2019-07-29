В Севастополе обсудили вопросы создания культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный

29 июля 2019     12
В Севастополе обсудили вопросы создания культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный

29 июля  в Севастополе состоялась экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия культурно-образовательного и музейного комплекса с региональными и муниципальными учреждениями культуры и образования.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко, директор департамента науки и образования Министерства культуры РФ Наталья Шутенко, начальник Главного управления культуры города Севастополя Николай Краснолицкий, руководители и ведущие специалисты учреждений культуры и образования, организаторы музыкальных и театральных фестивалей, студенты, представители общественных организаций.

«Идея создания культурно-образовательного кластера принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Мы реализуем некий интеграционный проект, который предполагает вовлечение в культурную среду всех существующих учреждений с добавлением современного взгляда на культуру 21 века.

Преподаватели также должны быть носителями глубоких традиций российской культуры и в то же время быть открытыми для новых тенденций. Будем привлекать к работе местные кадры и лучших специалистов с материка.

Сегодняшняя дискуссия посвящена наполнению культурных комплексов, обсуждению специальностей, которые хотят получить юные севастопольцы в новом культурном комплексе.

Мы считаем, что ни одно движение не должно быть сделано без учета мнения местных жителей. Мы должны услышать культурное сообщество региона: как они видят мечту молодежи Севастополя, какие ожидания от нового федерального проекта, какие специальности будут востребованы для подготовки специалистов в сфере креативных индустрий. Основная наша задача – не навредить, а гармонично войти в имеющуюся инфраструктуру», – сказал заместитель Министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко.

Дискуссия была направлена на выявление культурного слоя региона и формирование платформы креативных лидеров, на анализ их ожиданий к новой культурно-образовательной институции.

Замминистра также отметил, что по итогам экспертно-аналитической сессии специалисты установят перспективные точки взаимодействия и развития с действующими организациями культуры и образования, креативным классом Севастополя.

«В рамках создаваемого культурного комплекса учрежден Черноморский кампус Российского государственного института сценических искусств – это одно из ведущих учреждений России. В данном вузе ведется комплексная подготовка специалистов для сферы театра: актеров, сценографов, звукорежиссеров.

В Севастополе мы планируем помимо классических специальностей ввести современные, связанные с виртуальной и дополненной реальностью.

Со следующего года данный кампус уже откроет свои двери на арендованных площадях. Самое важное, что создаваемый комплекс предоставит возможность творческой молодежи Севастополя оставаться в своем родном городе, развивать его и наполнять своим талантом», – отметила директор департамента науки и образования Министерства культуры РФ Наталья Шутенко.

 


Понедельник, 29 июля 2019 г. 435

Источник: Портал Информер

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