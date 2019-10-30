В Севастополе обсудили проблемы малого и среднего бизнеса

В дискуссиях приняли участие вице-губернатор Мария Литовко, руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников, заместитель директора департамента экономического развития Алексей Попов, представители СПС, бизнесмены города.

Ввиду тематики круглого стола, основная полемика развернулась вокруг нестационарных торговых объектов (НТО).

По мнению члена правления СПС Владимира Глиняника, количество НТО в Севастополе неуклонно уменьшается. Этот процесс обусловлен общей тенденцией к стагнации экономики региона. Причиной этому стали санкции, повышение цен, увеличение налоговой нагрузки, монополизация банковского сектора, сложности с логистикой, отсутствие крупных инвесторов.

Между тем, как считает докладчик, именно торговля является главным вектором развития города федерального значения, так как о крупном производстве на данном этапе речи не идет.

В этой обстановке малый и средний бизнес надеется на помощь государства.

Вице-губернтор Мария Литовко, в свою очередь, рассказала о планах городского правительства по разработке детальной программы поддержки севастопольских предпринимателей и о возможностях упрощенного получения кредитов по программе “Микро-займ”.

Кроме того, она обратила внимание предпринимателей на серьезные дотации, которые предназначены для развития аграрного сектора – только в текущем году на эти цели было направлено более 800 миллионов рублей.

Тем не менее, выступившие на круглом столе предприниматели говорили в основном о проблемах, связанных с НТО. В частности, Дели Клочкова обратила внимание на высокой стоимости квадратного метра аренды объектов, которая в некоторых районах Севастополя превышает аналогичные оценки соседнего Симферополя почти в 10 раз.

Председатель комитета СПС по торговле Владимир Юрчак подчеркнул, что снижение цен на продукты питания в городе возможны только после появления в Севастополе крупных оптовых баз и складов-холодильников.

Очень большие опасения в предпринимателей вызвали слухи о введение системы аукционов для определения арендаторов НТО. Вице-губернатор Литовко заверила, что такие правила будут актуальны для новых объектов с 1 января 2020 года. Что касается действующих договоров аренды НТО, то здесь для торговцев есть хорошие новости – договора будут автоматически продлены на 5 лет без повышения арендной платы.

Кроме того, руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования Кирпичников развеял опасения предпринимателей по поводу слухов о якобы имевшем место намерении властей “выселить” торговые точки с первых этажей многоквартирных домов.

Как уверяет чиновник, ничего подобного не готовится. Более того, проекты новых многоквартирных домов предполагают наличие большого количества магазинов и салонов именно на первых этажах новостроек.

Источник: Портал Информер