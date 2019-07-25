В Севастополе обсудят вопросы создания культурно-образовательного кластера

29 июля в Севастополе состоится экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия культурно-образовательного и музейного комплекса с региональными и муниципальными учреждениями культуры и образования.

В мероприятии примут участие порядка 60 человек – представители Министерства культуры Российской Федерации, Главного управления культуры города Севастополя, руководители и ведущие специалисты учреждений культуры и образования, организаторы музыкальных и театральных фестивалей, талантливые студенты, представители индустрии из частных компаний, общественных организаций.

«Мы должны услышать культурное сообщество региона: как они видят мечту молодежи Севастополя, какие ожидания от нового федерального проекта, какие специальности будут востребованы для подготовки специалистов в сфере креативных индустрий. По итогам экспертно-аналитической сессии мы сможем установить перспективные точки взаимодействия с действующими организациями культуры и образования, креативным классом Севастополя», – отметил заместитель Министра культуры Российской Федерации, руководитель рабочей группы по созданию Кампусов Российского государственного института сценических искусств Николай Овсиенко.

Дискуссия направлена на выявление культурного слоя региона и формирование платформы креативных лидеров, на анализ их ожиданий к новой культурно-образовательной институции.