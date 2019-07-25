В Севастополе обсудят вопросы создания культурно-образовательного кластера

25 июля 2019     22
В Севастополе обсудят вопросы создания культурно-образовательного кластера

29 июля в Севастополе состоится экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия культурно-образовательного и музейного комплекса с региональными и муниципальными учреждениями культуры и образования.

В мероприятии примут участие порядка 60 человек – представители Министерства культуры Российской Федерации, Главного управления культуры города Севастополя, руководители и ведущие специалисты учреждений культуры и образования, организаторы музыкальных и театральных фестивалей, талантливые студенты, представители индустрии из частных компаний, общественных организаций.

«Мы должны услышать культурное сообщество региона: как они видят мечту молодежи Севастополя, какие ожидания от нового федерального проекта, какие специальности будут востребованы для подготовки специалистов в сфере креативных индустрий. По итогам экспертно-аналитической сессии мы сможем установить перспективные точки взаимодействия с действующими организациями культуры и образования, креативным классом Севастополя», – отметил заместитель Министра культуры Российской Федерации, руководитель рабочей группы по созданию Кампусов Российского государственного института сценических искусств Николай Овсиенко.

Дискуссия направлена на выявление культурного слоя региона и формирование платформы креативных лидеров, на анализ их ожиданий к новой культурно-образовательной институции.

Напомним, что Севастополь – один из четырех городов, обозначенных Президентом России для создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

В ближайшие пять лет здесь появится культурный кластер, в состав которого войдут: театр оперы и балета, Академия хореографии, высшая школа музыкального и театрального искусств, художественная галерея, музеи, киноконцертные залы и многое другое.

Все объекты будут созданы с учетом мирового опыта и в теснейшем взаимодействии с ведущими культурными учреждениями России: Государственной Третьяковской галереей, Центральной музыкальной школой при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского и многими другими.

Источник: Портал Информер

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