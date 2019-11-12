В Севастополе обсудят развитие ресторанного бизнеса (ФОТО)

15 ноября в Севастополе состоится круглый стол «Современные тенденции развития ресторанного бизнеса».

Представители власти, экспертного и бизнес-сообщества, индустрии гостеприимства, ресторанного бизнеса обсудят продвижение курортного потенциала Севастополя для привлечения дополнительного интереса к региону.

Организаторами мероприятия выступают НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» и АНО «Международная академия туризма, гостеприимства и ресторанного бизнеса».

«Севастопольский регион обладает богатейшим историческим наследием и культурным разнообразием, на территории проводится большое количество событий и фестивалей, что вызывает неподдельный интерес у потенциального туриста. Более миллиона туристов посещают наш город каждый год, однако Севастополь до сих пор остается «городом одного дня».

Безусловно, данный вопрос волнует как игроков рынка, так и руководство региона. Круглый стол призван положить начало формированию эффективной диалоговой площадки между игроками ресторанного бизнеса, представителями индустрии гостеприимства, Event, MICE-агентствами и руководством города, позволяющей обозначать существующие проблемы индустрии, находить пути их решения, а также получать дополнительные знания и компетенции.

Во всем мире аутентичные рестораны с локальной кухней становятся центрами притяжения гостей. В этом контексте роль предприятий сферы общественного питания Севастополя сложно переоценить.

«Путь к сердцу гостя лежит через его желудок», – именно там можно перефразировать известную поговорку в ключе развития современной туристической гастрономии через интеграцию культурного кода региона в канву местного ресторанного бизнеса», – отмечают организаторы.

В рамках круглого стола пройдут тематические секции:

1. Мировые, российские и региональные тенденции развития ресторанного бизнеса: живые люди или роботы, натуральность или крафт.

2. Место Севастополя на мировой и отечественной эногастрономической карте.

3. Меры государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Интеграция культурного кода региона в концепцию ресторанов и кафе Севастополя.

5. Брэнд «Севастопольская кухня» и его составляющие.

6. Кейтеринг, как источник выхода за пределы физического пространства ресторана и увеличения доходов.

7. Фестивали еды и еда на фестивалях: куда идем и как заработать.

8. Синергия ресторана и отеля: работа с Event и MICE-партнерами.

В дискуссии принимают участие:

· Мария Мальгина, председатель КРОО «Территория Поддержки Предпринимательства в Индустрии Гостеприимства Крыма», член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму.

· Ираклий Матаразде, продюсер, исполнительный директор Музыкального фестиваля «ZBFest2019», создатель и руководитель креативного агентства «Cezarov», г. Москва.

· Андрей Савенков, бренд-шеф ресторана «Doctor Whisky», г. Ялта.

· Татьяна Большакова, эксперт проекта «Гастрономическая карта Крыма», туроператор «В Крым с вилкой и штопором» (ИМЭ), ресторатор.

· Юлия Морозова, практический психолог, автор и ведущая тренингов по брендингу.

· Денис Штукатуров, генеральный продюсер cевастопольского гастрономического фестиваля «Крым на тарелке».

· Георгий Черный, председатель правления АНО «Международная академия туризма, гостеприимства и ресторанного бизнеса», руководитель Департамента туризма и сервиса Института развития города СевГУ и многие другие.

Перед участниками «круглого стола» со своими кейсами выступят несколько специальных гостей из числа ведущих практиков и лидеров отрасли, а также представители властей.

К участию в мероприятии приглашаются руководители и брэнд-шефы предприятий питания, отельеры, представители Event и MICE- индустрии, а также профильных ассоциаций и объединений.

Место проведения: г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, 1, АО «ГПТБ «Гранит» (Концерн «Алмаз-Антей»)

Дата проведения: 15 ноября 2019 г. с 10:00 до 16:00.

Источник: Портал Информер