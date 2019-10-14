В Севастополе один из самых титулованных профессиональных боксеров мира провел мастер-класс для спортсменов

12 октября в клубе смешанных боевых единоборств «Анаконда» прошла открытая всеобщая тренировка для спортсменов всех видов контактного боя в разделе «бокс».По приглашению Федерации «ММА» и севастопольского филиала Российского союза боевых искусств (РСБИ), в рамках проекта «Миссия чемпиона», для севастопольских единоборцев мастер-класс провёл один из самых сильнейших боксеров-профессионалов мира – Денис Лебедев. <!-- -->

За три часа интереснейшей тренировки Денис Лебедев открыл севастопольским ребятам не только секреты боксерской техники, благодаря которым он стал чемпионом мира, но и поделился жизненным опытом, заострил внимание на общечеловеческих принципах (дружба, взаимоуважение, честность и принципиальность).

Побывал на мастер-классе силовой тренер Лебедева – Александр Орлов. Он показал начинающим спортсменам множество упражнений, которые нужно обязательно включать в разминку, как правильно закачивать травмированные суставы, укреплять кисти рук, что очень важно для сильного удара.Справка:

Денис Лебедев – российский боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории (до 91,71 кг). Чемпион мира по версии IBF (2016), чемпион мира по версии WBA (2012-2018). В своей карьере Лебедев провел 35 поединков, в которых одержал 32 победы и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.







Понедельник, 14 октября 2019 г. 909

Источник: Портал Информер