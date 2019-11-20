В Севастополе ожидается усиление ветра

Уважаемые жители и гости города Севастополя! По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 и 22 ноября ожидается усиление ветра.

21.11.2019 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла.

22.11.2019 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды.

При штормовом ветре следует воздержаться от посещений улицы. Усиленный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций. В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море. Во избежание чрезвычайной ситуации, особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.







Среда, 20 ноября 2019 г. 89

Источник: Портал Информер