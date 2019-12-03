В Севастополе ожидается ухудшение погодных условий

3 декабря 2019     17
В Севастополе ожидается ухудшение погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий службы «Севавтодора» переведены на усиленный режим работы.

Осуществляется контроль состояния дорожной сети с учетом погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами.

В ближайшие сутки будет задействовано девять единиц специальной дорожной техники с установками для распределения противогололедного материала.

Автомобильные дороги регионального значения обрабатываются пескосоляной смесью. На внутригородских дорогах применяется увлажненная соль, которая позволит оперативно устранять гололедицу.

В первую очередь обрабатываются опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов.

В связи с этим, правительство Севастополя просит водителей транспортных средств не препятствовать движению спецтехники с включенными проблесковыми маячками. Во избежание аварийных ситуаций ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает автовладельцев подготовить транспортные средства к температурному режиму.

Необходимо помнить о том, что выезжать на летних шинах в зимний период запрещено и опасно, так как их сцепление с дорогой из-за зимней скользкости снижается в несколько раз, что может привести к возникновению заноса.

При управлении автомобилем будьте предельно внимательными и аккуратными, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений. Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в темное время носить светоотражатели.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожане могут обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефону +7 978 998 59 83



Вторник, 3 декабря 2019 г. 779

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму занесло снегом дорогу на Ай-Петри
В Крыму занесло снегом дорогу на Ай-Петри

Госпредприятие «Крымавтодор» вывело технику на расчистку дороги на Ай-Петри от снега. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. «ГУП «Крымавтодор» приступил к …


В Севастополе «Морской банк» оштрафовали на солидную сумму
В Севастополе «Морской банк» оштрафовали на солидную сумму

АО «Севастопольский Морской банк» и председателя правления банка оштрафовали на 120 тысяч рублей за незаконное трудоустройство бывшего государственного служащего. Об этом сообщили в пресс-службе …


Итоги реализации проекта «Умный город» подводят в Севастополе
Итоги реализации проекта «Умный город» подводят в Севастополе

В 2019 году специалисты завершили внедрение единой городской карты севастопольца. Уже выпущено порядка 120 тысяч экземпляров. Проведена цифровизация предприятий «Севтеплоэнерго» …


Выбрали название для второй «Кометы-120М»
Выбрали название для второй «Кометы-120М»

Второе судно на подводных крыльях «Комета 120М», построенное на судостроительном заводе «Вымпел» для Крыма передано заказчику. Комета получила название «Ялта», …


В Москве и Санкт-Петербурге вновь «заминировали» суды
В Москве и Санкт-Петербурге вновь «заминировали» суды

В Москве и Санкт-Петербурге вновь эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких судов из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Об этом во …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты