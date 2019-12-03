В Севастополе ожидается ухудшение погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий службы «Севавтодора» переведены на усиленный режим работы.

Осуществляется контроль состояния дорожной сети с учетом погодных условий, мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами.

В ближайшие сутки будет задействовано девять единиц специальной дорожной техники с установками для распределения противогололедного материала.

Автомобильные дороги регионального значения обрабатываются пескосоляной смесью. На внутригородских дорогах применяется увлажненная соль, которая позволит оперативно устранять гололедицу.

В первую очередь обрабатываются опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов.

В связи с этим, правительство Севастополя просит водителей транспортных средств не препятствовать движению спецтехники с включенными проблесковыми маячками. Во избежание аварийных ситуаций ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает автовладельцев подготовить транспортные средства к температурному режиму.

Необходимо помнить о том, что выезжать на летних шинах в зимний период запрещено и опасно, так как их сцепление с дорогой из-за зимней скользкости снижается в несколько раз, что может привести к возникновению заноса.

При управлении автомобилем будьте предельно внимательными и аккуратными, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений. Пешеходам также следует быть осторожными: переходить дорогу только по пешеходным переходам, в темное время носить светоотражатели.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожане могут обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефону +7 978 998 59 83







Вторник, 3 декабря 2019 г. 779

Источник: Портал Информер