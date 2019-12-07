В Севастополе операции по трансплантации органов намечены на 2020 год

Департамент здравоохранения Севастополя оформляет разрешительные документы на проведение операций по трансплантации органов. Их планируется начать в 2020 году с пересадки почек.

«Проведение первой операции было запланировано на этот год, но не успели провести эту часть подготовительной работы – переносим на следующий», – сообщила замдиректора департамента Екатерина Кормачёва.

В феврале этого года департамент рассчитывал сделать первую операцию в 2019 году.

Об этом сказал главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье во время своего визита в Севастополь. Он отметил, что медицинская база города позволяет проводить операции по трансплантации, требуется лишь уладить организационные моменты и поработать над квалификацией специалистов – Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова готов взять на себя кураторство над регионом в этом вопросе.







Суббота, 7 декабря 2019 г. 170

Источник: Портал Информер