В Севастополе определен будущий директор недостроенной школы-коллегиума

В Севастополе прошел финал конкурса «Новая севастопольская школа» по разработке и внедрению в практику региональной системы образования новой модели подготовки педагогических кадров. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Победитель конкурса по коллективному решению комиссии, на заседании которой принял участие губернатор города Дмитрий Овсянников, станет директором школы-коллегиума, которая строится на проспекте Античный.
Источник: Портал Информер
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