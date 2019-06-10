В Севастополе определен будущий директор недостроенной школы-коллегиума

10 июня 2019     14
В Севастополе определен будущий директор недостроенной школы-коллегиума

В Севастополе прошел финал конкурса «Новая севастопольская школа» по разработке и внедрению в практику региональной системы образования новой модели подготовки педагогических кадров. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Победитель конкурса по коллективному решению комиссии, на заседании которой принял участие губернатор города Дмитрий Овсянников, станет директором школы-коллегиума, которая строится на проспекте Античный.

Источник: Портал Информер

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