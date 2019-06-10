В Севастополе определен будущий директор недостроенной школы-коллегиума

В Севастополе прошел финал конкурса «Новая севастопольская школа» по разработке и внедрению в практику региональной системы образования новой модели подготовки педагогических кадров. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Победитель конкурса по коллективному решению комиссии, на заседании которой принял участие губернатор города Дмитрий Овсянников, станет директором школы-коллегиума, которая строится на проспекте Античный.