В Севастополе опубликовали список злостных неплательщиков за электроэнергию

ООО «Севэнергосбыт» опубликовал перечень частных управляющих организаций – злостных неплательщиков за электроэнергию. В перечень вошли 13 предприятий. Их общая сумма долга составляет более 47 млн рублей.

«Рейтинг составлен по данным на 24 декабря 2019 года. В отношении платежного агента ООО «Севастопольский расчетный центр», осуществляющего сбор денежных средств с жителей многоквартирных домов, управляет которыми самый злостный должник за электроэнергию ООО «Севжилсервис», судебными приставами вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Штраф составил 50 000 рублей, который, по данным управления ФССП, на сегодня не погашен», – сообщила пресс-служба «Севэнергосбыта».

Там также отметили, что в отношении ООО «Югжилсервис» возбуждено уголовное дело.Госжилнадзор Севастополя составлены протоколы об административном правонарушении (ч.3 ст.14.1.3 КоАП РФ – «грубое нарушение лицензионных требований») в отношении ООО «УК «Вектор К+», ООО «ОК «Флора», ООО «Наш дом» и ООО «МПЖКХ».







Суббота, 11 января 2020 г. 60

Источник: Портал Информер