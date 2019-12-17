В Севастополе осудили мошенницу, которая примеряла разные имена

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении женщины 1980 года рождения. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Злоумышленница, представляясь вымышленными именами, сообщала потерпевшим ложную информацию о том, что сотрудничает с банком. Для оформления кредитов она просила выслать ей на электронную почту копии документов, а на счет электронной платежной системы QIWI-кошелек денежные средства в различных суммах. Получив деньги, женщина скрывалась», – сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Она обманула 11 жителей Севастополя, Симферополя, Армянска и Сак, причинив им ущерб на общую сумму 114 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде женщина вину свою признала, раскаялась, возместила ущерб четырем потерпевшим.

Суд, с учетом позиции прокуратуры, назначил подсудимой наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.







Вторник, 17 декабря 2019 г. 332

Источник: Портал Информер