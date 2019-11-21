В Севастополе осудили педофила, который изнасиловал двух малолетних девочек

Нахимовский районный суд приговорил местного жителя 1982 года рождения к 14 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

«Установлено, что злоумышленник, достигший восемнадцатилетнего возраста, летом 2018 года совершил в отношении двух малолетних девочек 2012 и 2014 годов рождения, находящихся в беспомощном состоянии, поскольку они в силу своего возраста не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказать сопротивление, иные действия сексуального характера», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме заключения суд приговорил обвиняемого к лишению права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 10 лет и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.







Четверг, 21 ноября 2019 г. 53

Источник: Портал Информер