В Севастополе осуждены два сутенера

1 июня 2019     8
В Севастополе осуждены два сутенера

Ленинский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мужчин 1974 и 1991 годов рождения, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ – организация занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что с декабря 2018 года по март 2019 года злоумышленники организовали притоны по оказанию интимных услуг.

Их незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Севастополя о виновности подсудимых, суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

Источник: Портал Информер

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