В Севастополе осужден бывший судебный пристав

19 июня 2019     15
В Севастополе осужден бывший судебный пристав

Гагаринский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении судебного пристава. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Гагаринского района.

«В марте 2018 года злоумышленник, являясь сотрудником отдела судебных приставов, в нарушение прав и законных интересов взыскателя и установленного порядка осуществления принудительного исполнения судебных актов, незаконно снял арест с банковского счёта должника по исполнительному производству», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Таким образом со счёта были выведены почти 2 млн рублей. Приставу судом назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

Источник: Портал Информер

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