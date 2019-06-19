В Севастополе осужден бывший судебный пристав

Гагаринский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении судебного пристава. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Гагаринского района.

«В марте 2018 года злоумышленник, являясь сотрудником отдела судебных приставов, в нарушение прав и законных интересов взыскателя и установленного порядка осуществления принудительного исполнения судебных актов, незаконно снял арест с банковского счёта должника по исполнительному производству», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Таким образом со счёта были выведены почти 2 млн рублей. Приставу судом назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.