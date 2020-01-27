В Севастополе осужден сержант за мошенничество

Старший сержант запаса, незаконно получивший двойное денежное довольствие, приговорен судом к одному году и шести месяцам колонии. Об этом заявила пресс-служба Севастопольского гарнизонного военного суда.

«Установлено, что Ч. по предыдущему месту военной службы было начислено денежное довольствие в размере более одного миллиона рублей. При этом Ч. осознавал отсутствие у него законных оснований на получение этих денежных средств, как двойной выплаты денежного довольствия, и знал о недопустимости их расходования, однако распорядился деньгами по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

При вынесении приговора судом были учтены смягчающие обстоятельства и назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев в исправительной колонии.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В суде отметили, что старшего сержанта запаса признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничестве, в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере.







Понедельник, 27 января 2020 г. 16

Источник: Портал Информер