В Севастополе осуществляется проект «Молочная река»

6 сентября 2019     16
В Севастополе осуществляется проект «Молочная река»

Весной этого года СРОО «Севастопольские мамы», под руководством председателя организации Елены Голубевой, в рамках субсидийной поддержки правительства Севастополя разработала и внедрила в жизнь проект «Молочная река».

Впервые в Севастополе прошла пресс-конференция, направленная на популяризацию грудного вскармливания, состоялся круглый стол, где координаторы проекта Вероника СавинаЛеся ТанасоваТатьяна Козловская, врачи-неанотологи, гинекологи городских больниц рассматривали вопросы информационной подготовки беременных женщин к грудному вскармливанию.

Но данных мероприятий недостаточно, чтобы привлечь к вопросу естественного кормления новорожденных большее количество будущих мам и пап.

Чтобы кормящие родители могли получить поддержку, консультацию по различным вопросам грудного вскармливания, консультанты проекта открыли телефонную горячую линию. Но и этого разработчикам проекта мало.

Ведь информацию о грудном вскармливании молодые мамы и папы должны получать не в момент создавшейся проблемы, а до рождения ребенка, чтобы быть во всеоружии и знать заранее ответы на потенциальные вопросы по кормлению малыша грудью.

На днях СРОО «Севастопольские мамы» выпустила в свет брошюру – пособие для мам и пап «О грудном вскармливании». Разработчики книжки – названные координаторы проекта «Молочная река».

Держа в руках пилотный экземпляр общего детища, Елена Голубева продолжила перечень всех, кто приложил руку и сердце к выходу в свет нужной информационной брошюры.

«Типография во главе с Михаилом Стрижаком безупречно исполнила свою работу. Кстати, сборку 4500 брошюр осуществляли ребята из «Дома солнца». Люди-инвалиды с безграничными возможностями и тут послужили делу помощи. Они с радостью собрали весь тираж постранично. А это непросто.

Сначала у нас была запланирована брошюра на 20 страниц, потом на 30, а в итоге – более 50 страниц полезного текста о грудном вскармливании.

Не справились мы бы без партнёров и их благотворительного вклада в печать брошюры. Вот они, наши помощники и представители социально-ответственного бизнеса.

Это фотограф новорождённых Мария Мартынова; торговые предприятия – «Прокат детских товаров Мама-сфера», одежда для беременных и кормящих мам «Мамин мир», домашние клинические молокоотсосы «Lactea Smart». А также организации – курсы для беременных «Юнона», доставка товаров для детей «Севподгузник», медицинский центр «Докамед». Я хочу выразить огромную благодарность за участие в нашем проекте, помощь, поддержку и отзывчивость наших помощников и друзей», – сказала Елена Голубева.

Она отметила, что данные брошюры будут раздавать консультанты проекта в роддомах Севастополя.

Если вы хотите приобрести или планируете преподнести в дар информационное пособие по грудному вскармливанию своей подруге, сестре, дочери, внучке – приходите с 10 до 15 часов в офис организации «Севастопольские мамы», расположенный на ул. Ленина, 36.

Источник: Портал Информер

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