В Севастополе отец на глазах у матери зарезал сына

4 июня 2019     17
В Севастополе отец на глазах у матери зарезал сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Нахимовского района. Он обвиняется в совершении убийства (ч.1. ст. 105 УК РФ). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что в доме по улице Подольцева между мужчиной и его 30-летним сыном произошел семейный конфликт, в ходе которого отец нанес сыну несколько ударов ножом в область груди. Трагические события разворачивались на глазах матери.

По ходатайству следствия судом злоумышленник был заключен под стражу. Вину в совершенном преступлении мужчина признал.

В ходе проверки показаний на месте совершения убийства с его участием следователями и криминалистами была восстановлена картина преступления. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: Портал Информер

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