В Севастополе отказываются замечать ветерана Великой Отечественной войны

Город феодального значения – таким считает наш Севастополь ветеран ВОВ Галина Алексеевна Тарасова.

Департамент соцзащиты гоняет 90-летнюю бабушку по чиновничьим кругам ада, отказываясь признавать ее ветераном войны, несмотря на то, что при Украине (!!!!) Галина Алексеевна имела удостоверение участника войны аж с 1997 года.

Об этом заявила председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова, к которой ветеран обратилась за помощью.

«В нашем славном героическом городе в годовщину 75-летия великой Победы чиновники издеваются над ветераном. Вот уже более 5 лет ветеран Великой Отечественной войны Галина Алексеевна Тарасова добивается восстановления выплат, положенных участнику войны. Инвалид-колясочник получала все соответствующие пособия до Русской весны, но потом труженика тыла, ветерана труда, вдову инвалида Великой Отечественной войны просто перестали замечать. Дочь Галины Алексеевны, пройдя все кабинеты чиновников, написав десятки писем и получив в ответ «отписки», обратилась за помощью в нашу организацию», – сказала Ольга Дронова.

Вся жизнь рожденной в 1930 году Татьяны Алексеевны обернулась борьбой за выживание. В 1936 году, лишившись родителей в ходе репрессий, девочка оказалась в детском доме. Там же и встретила первый день войны, который, несмотря на свой преклонный возраст, помнит как сейчас.

11-летняя девчушка наряду со старшими товарищами помогала бойцам: работала вместе со всеми, обеспечивая нужды фронта продовольствием, а в свободное время помогала раненым.

По ее словам, 4 года военных действий тянулись очень долго, когда все жили с осознанием, что каждый день может стать последним.

Но Галина Алексеевна выстояла. И после победных залпов салютов начала новую жизнь: работа, дом, счастливая семья с супругом Агафангелом Степановичем – инвалидом Великой Отечественной войны, обладателям двух Орденов I и III степени за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Тогда никто и подумать не мог, что спустя 70 лет Галина Алексеевна уже в мирное время будет также отстаивать свое право на жизнь и социальные льготы.

С 2010 года Галина Алексеевна проживает в Севастополе. Участник войны не ходит – годы и тяжелое детство дали о себе знать. Заботится о пенсионере родная дочь – Светлана Агафангеловна Шарлай, которой уже самой без малого 70 лет. Именно дочь подхватила эстафету хождения по кабинетам чиновников.

Дело в том, что Галину Алексеевну отказываются признавать тружеником тыла, участником войны. Более того, ей не выплачивают положенные соцпособия за ордена супруга уже почти 6 лет. Говорят, заявление не написали.

«Подошел 90-летний юбилей, а я все разбиваюсь о бесчеловечное отношение чиновников. Я – ветеран Великой Отечественной войны, вдова ветерана, инвалид-колясочник, ветеран труда, дочь репрессированных и реабилитированных родителей при Украине получала денежные вознаграждения, а вот в Российской Федерации уже почти 6 лет лишена этого. И это происходит в городе федерального значения (может быть, феодального?).

Я полностью выдавлена из общества: 9 лет не выхожу из дома, так как он 4-этажный, без лифта, без пандусов. Почему при Украине я была ветераном Великой

Отечественной войны, а при России мне отказали в этом?», – направила письмо в департамент соцзащиты Галина Алексеевна.

Пришел ответ, поражающий холодностью и бессердечностью, редкими даже для чиновников. После обилия перечислений статей федеральных законов, Галине Алексеевне было отказано в присвоении статуса труженика тыла. Основания?

Вот краткая выдержка из ответа начальника управления соцзащиты Гагаринского района Ирины Александровны Залозновой:

«Из справки, выданной директором дома «Х годовщины Октября» г. Горького Железнодорожного района следует, что гр. Мурамцева Галина Алексеевна воспитывалась в детском доме сентября с 1937 г. по 1946 г. Из документов Горьковского городского отдела народного образования в годовых отчетах о работе детского дома за 1942 – 1945 гг. имеются сведения о трудовой деятельности воспитанников детского дома.

Таким образом, в документах, представленных Вами, а также в документах, полученных по запросу из пенсионного фонда Российской Федерации Гагаринского района Севастополя нигде не прослеживается факт непосредственно Вашей работы в период войны, в связи с чем рекомендуем Вам обратиться в суд».

А теперь давайте глянем справки, которые были предоставлены Галиной Алексеевной. Первая гласит о том, что она действительно была воспитанницей этого детского дома. Вторая – разъясняет, в каких видах работ были задействованы все воспитанники. «…– работа в подсобном хозяйстве;…

– летом, находясь в лагере, дети работали в колхозе. Так, летом 1943 г. дети работали двумя бригадами и заработали 382 трудодня;…

– при детдоме имелась пошивочная мастерская, где работало ежегодно 50 и более детей. дети шили матрацы, наволочки, простыни, шторы, платья халаты и т.п.;

– помощь госпиталю – выступление художественной самодеятельности, уход за больными подшефных палат;

– помощь семьям фронтовиков».

Если кратко – управление соцзащиты Гагаринского района прицепилось к тому, что в справке о трудовой деятельности воспитанников детдома не фигурирует фамилия Галины Алексеевны.

При этом вся абсурдность ситуации в том, что при Украине все документы имели силу, мало того, в период губернаторства Сергея Меняйло Галина Алексеевна тоже имела статус ветерана, поскольку была обеспечена жильем по соответствующей программе. Как так получилось, что потом ветеран Тарасова стала «в списках не значиться»?

Об этом только богу известно и… районной соцзащите. Заметьте – даже не городской, потому что дочери ветерана к руководителю профильного департамента попасть так и не удалось. Светлане Агафангеловне так и ответили в приемной: «К Станиславу Владимировичу Борисенко на прием Вы не попадете, можете даже не пытаться».

Естественно, у семьи ветерана уже опустились руки. По словам дочери, они добиваются не столько денежных доплат, сколько восстановления справедливости. Это важно, прежде всего, для участника военных действий Галины Алексеевны, которая сейчас со слезами на глазах говорит о наплевательском отношении чиновников.

Может, объявленный президентом России Владимиром Путиным год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне что-то изменит? Может, хоть в эту юбилейную дату в нашем Севастополе будут не только памятные медали раздавать, но и законы выполнять?

Источник: Портал Информер