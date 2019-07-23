В Севастополе откроется книжная ярмарка

С 25 по 30 июля на пешеходной аллее между Центральной городской библиотекой им. Л. Н. Толстого и Драматическим театром Черноморского флота им. Б. Лавренева при поддержке Правительства Севастополя впервые пройдет выставка-ярмарка «Книжный бульвар Севастополя».

Привлечение известных Российских издательств на территорию Севастополя – важное событие для культурной жизни города. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции по случаю открытия литературного фестиваля начальник Главного управления культуры г. Севастополя Николай Краснолицкий.

«На сегодняшний день вопрос связанный с печатным изданием по-прежнему актуален, поэтому данным мероприятием мы продолжаем пропаганду книжных изданий. На ярмарке также будут представлены различные проекты от Севастопольских общественных организаций, что несомненно поспособствует созданию не только ярмарочной атмосферы книжным издательствам, но и вызовет определенный интерес горожан к различным творческим проектам», – сказал Николай Краснолицкий.

На сегодняшний день заявки для участия в книжной ярмарке уже оформили более 30 издательств со всей России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Волгограда, Симферополя и др. На площади будет организован открытый читальный зал, детская зона и конференц-зал, где пройдут творческие встречи, автограф-сессии и круглые столы с участием литераторов.

Книжная ярмарка стартует 25 июля в 17.00.