В Севастополе откроется новый детсад

Новый детский сад в селе Орлиное под Севастополем должен принять воспитанников уже в марте текущего года. Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве города.

«Асфальт уложили, в марте запустим (объект в работу)», – сказал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Вице-губернатор Денис Солодовников отметил, что строительные работы в детсаду почти закончены, решаются вопросы по технологическому присоединению к сетям.

Новое учреждение дошкольного образования рассчитано на 120 мест, оно будет принимать воспитанников с 1,5 лет. Вместе с имеющимся в селе детским садом, их общая вместимость составит 240 человек.

Ранее Гапицонов говорил о том, что объект должен был быть сдан до 2020 года. До этого завершение строительства было запланировано на 2 августа 2019 года.







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 82

Источник: Портал Информер