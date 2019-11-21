В Севастополе откроется центр помощи предпринимателям «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес» откроется в начале декабря. Об этом сообщила вице-губернатор Мария Литовко на форуме «Мой бизнес – Деловой Севастополь».

«Начинающие и уже успешные предприниматели в Центре «Мой бизнес» смогут узнать о новых инструментах господдержки в сфере ведения бизнеса, мерах государственной поддержки. На этой площадке можно будет вести переговоры с бизнес-партнерами, участвовать в семинарах, круглых столах», – сообщила Мария Литовко.

В Центре «Мой бизнес» также будут представлены фонды, оказывающие поддержку бизнесу – микрозайма, гарантийного фонда, фонд поддержки предпринимателей.

Напомним, бесплатный предпринимательский форум «Мой Бизнес-Деловой Севастополь» проходит 21-22 ноября. Организаторами выступают Минэкономразвития РФ и Университет «Синергия» в рамках Федерального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Популяризация предпринимательства».







Четверг, 21 ноября 2019 г. 323

Источник: Портал Информер