В Севастополе откроется ярмарка «Предновогодняя»

5 декабря 2019     3
В Севастополе откроется ярмарка «Предновогодняя»

Об открытии в Севастополе ярмарки «Предновогодняя» сообщил на заседании правительства начальник Главного управления потребительского рынка Вадим Кирпичников.

Более сотни фермеров представят свою продукцию на ярмарке «Предновогодняя», которая пройдет с 27 по 29 декабря в Гагаринском районе. Она будет расположена на улице Героев Бреста, 29-А (в районе остановки «Китай-город»).

По словам организаторов, цены на ярмарке ниже, чем в среднем по городу.

«Опыт проведения большой продуктовой ярмарки на ноябрьских праздниках показал ее востребованность. Для того чтобы севастопольцы к новогоднему столу смогли напрямую от производителей приобрести продукты по доступным ценам, мы повторим ярмарку на той же площадке. Будет работать 120 торговых мест, которые займут севастопольские и крымские производители», – сказал Вадим Кирпичников.



Четверг, 5 декабря 2019 г. 117

Источник: Портал Информер

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