В Севастополе откроются еще две ярмарки

С целью снижения цен на продукты питания в Севастополе откроются еще две универсальные «Фермерские» ярмарки, которые будут располагаться по улице Генерала Хрюкина и на Северной стороне города.

Сотрудники Главного управления потребительского рынка и лицензирования проверили ход строительства ярмарки, которая будет рассчитана на 40 мест, а также провели рейд по выявлению фактов незаконной торговли.

«В конце 2017 года на этом месте находилось много незаконных павильонов, которые были демонтированы. Местные жители были очень благодарны, ведь стихийная торговля засоряла дворовые территории близлежащих домов.

Сейчас незаконных павильонов здесь нет, однако очень часто возникает стихийная торговля. Рейды по ее пресечению нашими сотрудниками совместно с полицией проводятся регулярно, производится демонтаж лотков, составляются протоколы, выдаются предписания», – сообщил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

Все правонарушители будут привлечены к административной ответственности – в ходе рейда было выписано более 10 предписаний, составлены протоколы.

Вадим Кирпичников добавил, что напротив периодически возникающей лоточной торговли располагаются торговые ряды, оформленные законным образом, заключившие договора и осуществляющие платежи в бюджет.

Руководитель Главного управления потребительского рынка и лицензирования также посетил с проверкой ярмарку «Фермерская» на проспекте Победы. Вадим Кирпичников оценили фактическую стоимость товаров, пообщался с покупателями и сотрудниками ярмарки.

На сегодняшний день в Севастополе функционирует социальный рынок «Народный» и три фермерские ярмарки.





Пятница, 26 июля 2019 г. 232

Источник: Портал Информер