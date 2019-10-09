В Севастополе открылась неделя здравоохранения

9 октября 2019     4
В Севастополе открылась неделя здравоохранения

9 октября открылась «Неделя здравоохранения Севастополя» – первая широкомасштабная научно-практическая конференция выставочного формата, которая объединяет врачей различных специальностей.

«Это далеко не первое мероприятие в Севастополе с участием высококвалифицированных специалистов, хирургов федерального уровня. Они проходят практически на регулярной основе и являются возможностью для наших врачей учиться, совершенствоваться, двигаться вперед», – отметил и.о. директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Первый день конференции посвятили практическому обучению. Московские специалисты провели три высокотехнические операции методом лапароскопии. С хирургами «Городской больницы №1 им. Н.И.Пирогова» своим опытом поделился заведующий кафедрой общей хирургии лечебного факультета Сеченовского университета, заслуженный врач РФ Эдуард Галлямов. Именитый хирург не первый год сотрудничает с коллегами первой горбольницы.

В течение трёх дней хирурги, урологи и гинекологи будут обсуждать современные аспекты эндоскопической хирургии, возможности лапароскопических технологий в урологии, коррекцию интраоперационных осложнений, послеоперационных осложнений-релапароскопию.

Третий день конференции будет посвящен актуальным вопросам лабораторной службы Севастополя и объединит врачей лаборантов, заведующих терапевтических и педиатрических отделений, заведующих поликлиник, врачей.



Среда, 9 октября 2019 г. 79

Источник: Портал Информер

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