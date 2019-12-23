В Севастополе открыли главную елку города (ВИДЕО, ФОТО)

23 декабря 2019     25
В Севастополе открыли главную елку города (ВИДЕО, ФОТО)

21 декабря жители и гости Севастополя собрались на площади Нахимова, чтобы принять участие в открытии Новогодней елки-2020.

На площади для гостей праздника была подготовлена яркая и многообразная развлекательная программа с профессиональными аниматорами и артистами. Врио губернатора Михаил Развожаев поздравил жителей города и гостей с наступающими праздниками. В мероприятии приняли участие творческие коллективы Дворца культуры рыбаков, Севастопольского центра культуры и искусств, Культурного комплекса «Корабел» и других учреждений культуры.

 

Кульминацией праздника стал выход на сцену Деда Мороза со Снегурочкой, которые поздравили всех с наступающими Новым годом и вместе с гостями зажгли огни главного новогоднего символа — красочной нарядной елочки.Радостный смех и восторженные аплодисменты публики то и дело разносились по площади, в знак благодарности артистам за выступления, праздничное настроение и море позитива. Завершилось мероприятие пестрым фейерверком, озарившим ночное небо Севастополя.



Понедельник, 23 декабря 2019 г. 230

Источник: Портал Информер

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