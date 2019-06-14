Традиционно в День города в Севастополе открыли городскую Доску почета. В этом году на Доску почета занесены фамилии 15севастопольцев, 7 трудовых коллективов и Нахимовский муниципальный округ.

«Дорогие севастопольцы, от имени Губернатора и Правительства Севастополя поздравляю вас с 236-й годовщиной со дня основания нашего любимого города. Севастополь – город славных традиций, одна из них – чествование горожан, внесших весомый вклад в его развитие. –>

Андрей Шишкин–>

Севастополь – это, прежде всего, люди, которые отдают свою душу и силы во имя процветания нашего города. Севастополь – это трудовые коллективы, которые обеспечивают работу учреждений и предприятий, это коллективы воинских частей и правоохранительных органов, которые обеспечивают нашу безопасность. Сегодня я смотрю в лица людей, которых мы награждаем, и мне приятно, потому что многих из них я лично знаю. Знаю, что они делают, как самоотверженно работают», – заявил и. о. вице-губернатора Андрей Шишкин.

На доску почета в этом году занесены трудовые коллективы ЦКБ «Коралл», ГБУ «Горсвет», Севастопольского педагогического колледжа им. П.К. Менькова, ООО «Качинский+», Терновского центра культуры и досуга, Севастопольского академического театра имени А. В. Луначарского, городской больницы №9.

Среди севастопольцев, удостоенных чести быть занесенными на Доску почета, – индивидуальный предприниматель Ольга Андриевская, президент СК «Черноморец» Олег Антоненков, заместитель директора департамента труда и социальной защиты Елена Бардакова, заместитель директора ООО «Морской колокол» Александр Витрищак, директор ГАУ «Севастополькино» Дмитрий Гарнега, председатель Севастопольской региональной организации «Союз журналистов России» Сергей Горбачев, заместитель директора Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи Оксана Коротченко, председатель профсоюза городской больницы №1 Светлана Мирошниченко, врач-фтизиатр Людмила Николаенко, слесарь ГУП «Севэлектроавтотранс» Юрий Попов, заместитель директора Севастопольского центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи Людмила Рубан, начальник военного оркестра воинской части 6916 Валентина Таева, начальник отдела бухгалтерского учета департамента капитального строительства Людмила Тонкашева, начальник информационного центра УМВД России по Севастополю Людмила Цимбал.