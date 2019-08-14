В Севастополе открыт набор на целевое обучение в медицинский колледж имени Жени Дерюгиной

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места в севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной, еще успевают заключить договоры на целевое обучение. Сделать это можно до 19 августа. Об этом сообщила заместитель директора колледжа по воспитательной работе Анна Шишкалова.

Сегодня в Севастополе действует комплекс принятых правительством и департаментом здравоохранения мер, направленный на поддержку работников медицинской отрасли. Одно из направлений этой работы – целевое обучение будущих врачей и среднего медицинского персонала. После окончания обучения в медвузах и колледжах выпускники будут трудоустроены в государственные больницы и поликлиники.

Для заключения договора на целевое обучение абитуриентам понадобятся копии паспорта и СНИЛС, копия аттестата с приложением и ходатайство от подведомственной департаменту здравоохранения медорганизации. Несовершеннолетним к этому набору нужно добавить копии свидетельства о рождении и паспорта законного представителя.

Справка:

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» был основан в 1952 году на базе городской больницы № 1 и готовил медицинских сестер для лечебных учреждений города Севастополя. С 1984 года по настоящее время учреждение располагается на улице Краснодарская, 31.

Колледж готовит специалистов по направлениям «лечебное дело», «акушерское дело», «сестринское дело». Также работает отделение дополнительного профессионального образования среднего медицинского персонала.





Среда, 14 августа 2019 г. 180

Источник: Портал Информер