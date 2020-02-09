В Севастополе отменили некоторые автобусные маршруты

9 февраля 2020     14
В Севастополе отменили некоторые автобусные маршруты

В связи с низкими температурами, на частной заправочной станции, поставляющей газомоторное топливо для городских автобусов, вышло из строя оборудование. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

В связи с этим в воскресенье, 9 февраля, расписание движения на некоторых автобусных маршрутах претерпит изменения, а часть из них будет отменена.

В частности, на маршрутах №№ 3, 9, 21, 23, 33, 91, 93 и 103 интервал движения будет увеличен от 5 до 20 минут.

На маршрутах №№ 24, 27, 34, 79, 92, 94 и 97 в воскресенье автобусы ходить не будут.

Вместо них, пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами:

№ 92 — № 103 или № 21,

№ 94 и № 34 — № 9 или № 33,

№ 34 — № 9 или № 23,

№ 27 и № 97 — № 8, № 9 или № 33,

№ 24 и № 79 — № 3.

Департамент транспорта приносит извинения за доставленные неудобства.



Воскресенье, 9 февраля 2020 г. 413

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Изрезанное тело 7-летнего мальчика нашли прохожие в автомобиле в Симферополе
Изрезанное тело 7-летнего мальчика нашли прохожие в автомобиле в Симферополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 7-летнего ребенка в Симферополе. Тело мальчика было найдено в салоне автомобиля. В …


В Севастополе отменили некоторые автобусные маршруты
В Севастополе отменили некоторые автобусные маршруты

В связи с низкими температурами, на частной заправочной станции, поставляющей газомоторное топливо для городских автобусов, вышло из строя оборудование. Об …


Гимнастка Солдатова рассказала об «очень страшной болезни»
Гимнастка Солдатова рассказала об «очень страшной болезни»

Российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что страдает булимией. Об этом сообщает ТАСС. «Более двух лет я болею булимией, это очень …


В Крыму спасли 10 туристов-экстремалов на внедорожниках
В Крыму спасли 10 туристов-экстремалов на внедорожниках

Три автомобиля увязли в грунте, у них закончилось топливо, примёрзли тормозные колодки и сели аккумуляторы. В субботу, 8 февраля, в …


В Севастополе прошёл молебен, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны на юге России
В Севастополе прошёл молебен, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны на юге России

А также освящение источника с купелью в честь священномученика Климента. В Севастополе 9 февраля прошли мемориальные мероприятия, посвящённые 100-летию окончания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты