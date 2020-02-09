В Севастополе отменили некоторые автобусные маршруты

В связи с низкими температурами, на частной заправочной станции, поставляющей газомоторное топливо для городских автобусов, вышло из строя оборудование. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

В связи с этим в воскресенье, 9 февраля, расписание движения на некоторых автобусных маршрутах претерпит изменения, а часть из них будет отменена.

В частности, на маршрутах №№ 3, 9, 21, 23, 33, 91, 93 и 103 интервал движения будет увеличен от 5 до 20 минут.

На маршрутах №№ 24, 27, 34, 79, 92, 94 и 97 в воскресенье автобусы ходить не будут.

Вместо них, пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами:

№ 92 — № 103 или № 21,

№ 94 и № 34 — № 9 или № 33,

№ 34 — № 9 или № 23,

№ 27 и № 97 — № 8, № 9 или № 33,

№ 24 и № 79 — № 3.

Департамент транспорта приносит извинения за доставленные неудобства.







Воскресенье, 9 февраля 2020 г. 413

Источник: Портал Информер