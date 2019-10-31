В Севастополе отменили правительственный субботник

Правительство Севастополя сообщило об отмене общегородского субботника, который был запланирован на 2 ноября. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий.

«В связи с ухудшением погоды субботник, запланированный на 2 ноября, не состоится», – сообщила пресс-служба правительства.

В правительства также отметили, что следующий общегородской субботник будет проведен при благоприятных погодных условиях. О дате, времени и локациях его проведения будет сообщено дополнительно.

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Четверг, 31 октября 2019 г. 282

Источник: Портал Информер