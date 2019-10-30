В Севастополе отметили годовщину со дня начала второй обороны города

В рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине начала героической обороны Севастополя 1941 – 1942 годов, на Посту №1 прошел городской мемориальный час.

Почтить память погибших защитников Севастополя к Вечному огню пришли представители руководства города, Черноморского флота, ветеранских организаций, школьники и юнармейцы.

«Наш главный долг – пронести через года память о трагических событиях Великой Отечественной войны, передать ее нашим детям и внукам. Именно благодаря отваге сынов и дочерей нашего Отечества, их мужеству мы сегодня живем. В будущем году мы отмечаем 75-летие Великой Победы.

Подвиг Севастополя и севастопольцев будет звучать в веках, но будет звучать благодаря только нам, принявшим на себя ответственность по защите своего мира, своего дома. Мы должны стараться жить так, чтобы наши дети гордились нами, как мы гордимся каждым, кто выстоял в годы кровавой войны, кто остановил фашизм ценой своей жизни. И пока мы живы, пока мы помним – значит мир на нашей земле будет», – рассказали в правительстве города.

Минутой молчания, присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Юнармейцы и реконструкторы школы №61 растянули памятное полотно и вынесли военные исторические реликвии, хранящиеся на Посту №1.







Среда, 30 октября 2019 г. 1447

Источник: Портал Информер