В Севастополе отметили день граммофона

26 сентября знаменитому родоначальнику музыкальных проигрывателей – граммофону — исполнилось 132 года. Торжественное празднование памятной даты состоялось во Дворце культуры рыбаков.

Началом истории этого легендарного устройства принято считать день, когда Эмиль Берлинер запатентовал идею своего изобретения.

Музыкальный проигрыватель основывался на технологии фонографа, но при этом привычный валик сменила пластина, благодаря чему устройство стало более эффективным.

С того самого момента проигрыватель стал популярен среди многих людей и радовал слушателей более ста лет.

“Музыка помогает открыть новые границы мировоззрения, сопровождает в эмоциональный период нашей жизни и даже является способом общения между людьми. Благодаря такому изобретению любимые мелодии стали звучать в домах, объединяя семьи, создавая атмосферу уюта и благополучия”, – сказала директор Дворца культуры рыбаков Татьяна Зенина.

В этот день принято слушать старые пластинки и наслаждаться ушедшей эпохой. Именно такая возможность и представилась сегодня гостям мероприятия.

Проникнуться атмосферой старины, вслушаться в легкое потрескивание пластинки, переместиться во времени в классику 19 века подросткам помогли ведущие Инна Кулик и Ильдар Дусалиев.

Оживил легендарные мелодии, когда-то первыми записанные на пластинки, своим профессиональным исполнением заслуженный артист Севастополя Вячеслав Музыченко, а неповторимая Мария Мандзий прочла лирические стихи поэтессы Зинаиды Гиппиус.

Гости встречи смогли наглядно оценить уникальность технологий граммофона и патифона, познакомиться ближе с пластинками и расширить границы своих знаний о музыкальных традициях прошедших времен.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 262

Источник: Портал Информер