В Севастополе отметили день мира (ФОТО)

Международный день мира отпраздновали в ЧВВМУ им. П.С. Нахимова торжественным концертом. Отмечается этот праздник уже не первый десяток лет, люди всей Земли объединяются в этот день во имя мирного неба. В 2019 году главной темой Дня мира стал климат.

«Принятие конкретных мер, направленных на борьбу с изменением климата, является основополагающим фактором в достижении мира. Каждый может внести свой вклад для защиты нашей родной планеты. Главное — не оставаться равнодушным», — рассказала директор Дворца культуры рыбаков Татьяна Викторовна Зенина.

Со сцены гостей мероприятия горячо призывал к миру заслуженный артист Севастополя, солист ДКР Дмитрий Морозов, а к высокому искусству зрителей приобщили солистка Дворца Ирина Князева, заслуженный артист Севастополя Вячеслав Музыченко, концертная исполнительница Мария Мандзий, а также народный фольклорный ансамбль «Чаривницы».

Покидая зал, гости праздника точно знали, что благополучие и безопасность нашего мира зависят от сознательности каждого из них.

Отдел информации ДКР

Фото Е. Мокрецовой





Понедельник, 23 сентября 2019 г. 535

Источник: Портал Информер