В Севастополе отметили День рыбака! (ФОТО)

В воскресенье, 14 июля, в День рыбака, на площади Дворца культуры рыбаков собрались тысячи горожан.

«Для Севастополя – это особенный день, потому что во многих севастопольских семьях есть те, кто связал свою жизнь с рыбным промыслом на профессиональном уровне, или просто является заядлым рыбаком-любителем. Профессию рыбака выбирают только сильные духом люди, которые не боятся трудностей, умеют слаженно работать в команде и всегда готовы прийти друг другу на помощь.–>

Я искренне желаю всем работникам рыбной отрасли благополучия, обильных уловов и, конечно же, чтобы шторма и жизненные невзгоды обходили вас стороной!», – отметила директор ДКР Татьяна Зенина, поздравляя с праздником.

Праздничная программа в этот день была обширной и разнообразной.

С самого утра развернулась ярмарка, на которой была представлена продукция рыбной и сельскохозяйственной промышленности. Юбилейную экспозицию, посвященную 40-летию Дворца культуры рыбаков, в Музее истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна им. А.В.Буряченко посетили более 500 горожан и гостей города-героя.

Любители декоративно-прикладного искусства на выставке «Крым рукотворный» могли не только полюбоваться уникальными работами севастопольских умельцев, но и поучаствовать в мастер – классах по гончарству, рукоделию, раскрасить гипсовые фигурки, расписать имбирные пряники.

Особый ажиотаж вызвали у гостей праздника инсталляционные площадки «В царстве властелина морей и океанов». Фотосессии, на понравившихся локациях, не прекращались с раннего утра до позднего вечера! Много счастливых минут всем участникам праздника подарила веселая интерактивная программа «На крючке».

В 19:00 на площади стартовал большой праздничный концерт. Открыл программу оркестр Севастопольского полка войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением В.Таева.

Подхватил эстафету ансамбль барабанщиц Дворца культуры рыбаков. Восторженными возгласами встречали зрители появление на площади повелителя морей – Нептуна, его свиты и морской владычицы – Золотой Рыбки. Традиционное приветствие Нептуна уже давно стало одним из любимых моментов праздника и для детей, и взрослых.

Гости в этот день получали не только эстетическое удовольствие, но и вкусовое. Все желающие смогли отведать настоящей «Царской ухи», которой угощала развернувшаяся на площади мобильная кухня. Наваристого и вкуснейшего рыбацкого лакомства было приготовлено 900 литров.

Продолжился вечер гала-концертом, в котором приняли участие творческие коллективы и солисты Дворца культуры рыбаков, заслуженные артистки России Ольга Панкратоваи Анна Масорина, заслуженный артист Крыма Эдуард Зайцев, ансамбли «Ремикс» и «Семейный альбом» культурного комплекса «Корабел», вокалистка Снежана Варданашвили.

В завершение торжеств небо над Камышовой бухтой озарил красочный фейерверк.

Отдел информации ДКР–>

Фото Екатерины Мокрецовой,–>

Ивана Клепачева и Натальи Чёрной–>